في أقل من 24 ساعة.. أغنية محمد رمضان «باي باي ثانوية» الـ3 عالمياً على «يوتيوب»

المصدر: البيان

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خلال أقل من 24 ساعة على بثها، حصدت أغنية «باي باي ثانوية» للفنان المصري محمد رمضان، المرتبة الثالثة عالميا على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

ونشر الفنان المصري، ترتيب الأغنية عالميا، عبر حسابه على «تويتر»، معلقا: «الحمد لله رب العالمين.. أغنية مصرية الـ3 على العالم في أقل من 24 ساعة.. ‎باي باي ثانوية تريند يوتيوب».

يشار إلى أنه يضم فريق عمل الكليب الغنائي «باي باي ثانوية»: إسلام شندي الذي شارك في كتابة كلمات الأغنية مع فريق أجنبي، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، ومهندس ديكور رامي دراج، والكليب تنفيذ محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج ياسر سامي.

يذكر أن هذا التعاون الغنائي، يعد الثاني الذي يجمع بين محمد رمضان والمخرج ياسر سامي في عالم الكليبات بعد تعاونهما معا لأول مرة في كليب أغنية «مافيا»، كما سبق أن تعاونا معا أيضا في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل «نسر الصعيد».