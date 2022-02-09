الفنانة شيرين تعود لزوجها حسام حبيب

المصدر: البيان

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خلال حضوره لإحدى المناسبات الفنية بالقاهرة، كشف المنتج الفني يوسف دندش المصري عن عودة الفناة شيرين عبدالوهاب إلى زوجها الفنان حسام حبيب.

وحول تواجده إلى جانب الفنانة شيرين، وهل يعمل كمدير أعمالها، أوضح دندش، أنه لم يتولى يوما إدارة أعمال النجمة شيرين عبدالوهاب، التي يعتبرها أحد أبرز النجمات بالوطن العربي. وفقاً لصحيفة «المصري اليوم».

وأوضح دندش، أن شيرين تصالحت مع زوجها حسام حبيب، وأنه يبارك لهما بشأن المصالحة بينهما، واصفا اياهم بالصديقين الذين يكن لهما أصدق مشاعر التقدير والاحترام، مؤكدا أنه اتصل هاتفيا أمس الثلاثاء، بالنجمة شيرين عبدالوهاب، وجاء الرد عليه من جانب الفنان حسام حبيب.