فيديو حصول هاني شاكر على جنسية دولة أجنبية يثير الجدل

المصدر: البيان

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أثار الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين في مصر، حالة كبير من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو له وهو ينهي إجراءات حصوله على جنسية دولة أجنبية.

وقال هاني شاكر إنه مصري ويعتز بمصريته، وأن التقدم لجنسية دول الكاريبي لا يعني التنازل عن الجنسية المصرية، وهو أمر لا يجرؤ على التفكير فيه من الأساس.

وتابع شاكر أن حصوله على الجنسية الأجنبية بغرض الاستثمار والاستجمام في تلك الدول، لما تتمتع به من جمال وطبيعة خاصة.

وفتح الفيديو المتداول - وفقا لوسائل إعلام مصرية - باب تساؤلات العديد من مستخدمي "السوشيال ميديا" حول مدى استحقاق هاني شاكر أن يستمر في منصبه كنقيب للموسيقيين وهو مزدوج الجنسية.