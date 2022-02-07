محاكمة الفنان أحمد آدم بتهمة التهرب الضريبي

المصدر: البيان

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تستكمل محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، جلسة محاكمة الفنان أحمد أدم، في اتهامه بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه للضرائب.

ووفقا لوزارة المالية المصرية فإن القانون فرض غرامة مالية حدها الأدنى 200 جنيه، وحدها الأقصى 2000 جنيه، على من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي في موعده، أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة، ولا تفرض غرامة في هذه الحالة لعدم توافر مناط فرضها.

وكشفت عريضة القضية تهرب الفنان أحمد آدم من دفع 300 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على برنامج " أدم شو" في فترة عام 2013، وأجلت نظر الدعوى في الجلسة المحددة، وفقا لوسائل إعلام مصرية.