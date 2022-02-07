تامر حسني يستجيب للنداء ويفاجئ طفلاً مريضاً بالذهاب إلى منزله

المصدر: البيان

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لبي الفنان المصري تامر حسني، نداء والدة الطفل مصطفى شاهين، الذي يعاني من شلل بجهازه الهضمي وقام بزيارة الطفل في المنزل.

وحرصت والدة مصطفى على توجيه الشكر لحسني من خلال منشور نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت به: "أول ما حالة مصطفى وصلت للفنان تامر حسني، لقيناه بعدها بساعة جاي من آخر الدنيا جري من منطقة الشيخ زايد للتجمع الخامس عشان يطمن على مصطفى وبالصدفة مصطفى أصلاً بيحب تامر حب مش عادي وبيتفرج على أفلامه هو بس لدرجة لما شافه مصدقش وافتكر أن دا واحد شبه تامر".

وأضافت: "ابني عنده شلل في الجهاز الهضمي كله مفيش أمعاء ولا معدة ولا بنكرياس ولما بيتوجع مينفعش ياخد مسكن أو أي دوا يعني ألم طول الحياة ومفيش صحة نهائي ودا مأثر على إدراكه، نفسي ابني يرجع زي صورته اللي في أول الفيديو قبل المرض ادعوله أرجوكم وناشدوا معايا كل الجهات المسؤولة في دولتنا العظيمه أنقذوا مصطفى الموضوع مش سهل ومش أي حد يقدر يعمله لصعوبة الخطوات والتكاليف اللي بتتجاوز 36 مليون جنيه الموضوع أكبر من الأشخاص عشان كدا أتمنى صوتي يوصل لكل الجهات المعنية الفاضلة وشكراً لكل اللي حاولوا يساعدوني".

واختتمت حديثها: "شكراً يا تامر على سرعة استجابتك وعلى كل اللي قولته واللي عملته امبارح واللي لسه بتحاول تعمله عشان طفل أنت متعرفهوش ربنا يراضيك يا ابني وينصرك ويسترك دنيا وآخرة".