غورو راندهاوا في ضيافة «القرية العالمية»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت القرية العالمية عن استضافتها لحفل موسيقي مذهل، يحييه النجم البنجابي الشهير غورشارانجوت سينغ راندهاوا، المعروف باسم غورو راندهاوا، يوم السبت (12 فبراير الجاري) ابتداءً من الساعة 9 مساءً.

وقد استطاع غورو إحداث ثورة في عالم الموسيقى، عبر تأدية مجموعة من الأغاني المتميزة مثل «لاهور»، و«هاي رايت غابرو»، و«دانس ميري راني»، بالإضافة إلى التعاون مع العديد من النجوم العالميين مثل الفنان بيتبول، حيث تميز بأسلوب غنائي فريد دمج فيه موسيقى الهيب هوب مع كلمات الأغاني البنجابية والأداء الصوتي الرائع.

ويعتبر غورو أول مغنّ هندي تخطى عتبة 30 مليون متابع على تطبيق إنستغرام مع حلول نهاية العام 2021. وسيحيي نجم البوب هذا الحفل الاستثنائي مع باقة من أروع أغانيه التي تتصدر قائمة الأغاني الأكثر شعبية ليلهب حماس عشاق الموسيقى من كافة الثقافات والأعمار!

ومن الجدير بالذكر، أن الدخول إلى الحفل سيكون مشمولاً ضمن سعر تذكرة دخول القرية العالمية، إلا أن عدد المقاعد في المسرح الرئيسي سيكون محدوداً تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تطبقها القرية العالمية هذا الموسم. ويمكن للضيوف الحصول مجاناً على الأساور الخاصة بالحفل من شباك التذاكر المتواجد بالقرب من المسرح الرئيسي بدءاً من الساعة 4 عصراً من يوم السبت، حيث سيتم منح سوار واحد لكل ضيف على أن تكون الأولوية لأوائل الضيوف الواصلين.