بعد عمليتي قلب.. رابح صقر يكشف تطورات حالته الصحية (فيديو)

المصدر: البيان

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كشف المطرب السعودي رابح صقر آخر تطورات حالته الصحية، بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين في القلب.

وطمأن صقر جمهوره ومحبيه على صحته عبر فيديو نشره على حسابه الشخصي في «تويتر» وهو يمارس الرياضة، معلِّقاً: «وقت الرياضة».

ويظهر النجم الغنائي في الفيديو وهو بصحة جيدة أثناء ممارسة بعض التدريبات في صالة الألعاب الرياضية.

كان رابح صقر قد خضع لعملية جراحية أخيرة في القلب بالتزامن مع طرح أول أغاني ألبومه الجديد في 2022.