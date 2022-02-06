فنان مصري يكشف عن مسلسل محمود عبد العزيز الممنوع من العرض

المصدر: البيان

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كشف الفنان المصري مؤمن حسن عن مسلسل الفنان الراحل محمود عبد العزيز الممنوع من العرض.

وأوضح حسن، خلال لقائه أمس في قناة «صدى البلد»، أن المسلسل كان بطولة محمود عبد العزيز ونجاة الصغيرة، مشيراً إلى أنه كان سيشاركهما التمثيل فيه.

وقال: «ذهبنا لتصوير مسلسل من إنتاج الأستاذ وجدي الحكيم بطولة نجاة الصغيرة ومحمود عبد العزيز وحسن مصطفى واسم المسلسل (ماما نور)»، مضيفاً: «للأسف كان نفسي يُعرض».

وذكر أن المسلسل كان من إخراج حمدي الإبراشي، لافتاً إلى أنه استمر تصويره لمدة شهر، وبعدها تعرضت الفنانة نجاة الصغيرة لوعكة صحية، واعتذرت عن إكمال التصوير.