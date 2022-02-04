أكدت أنها لا تعرفه ..رد صاعق من محمد رمضان على نوال الزغبي

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سخر الفنان المصري، محمد رمضان، من الفنانة اللبنانية، نوال الزغبي، بسبب تصريح إعلامي أدلت به ‏بشأنه وأثار استفزازه.‏

ونشر رمضان، اليوم الجمعة، عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي تصريح نوال الزغبي في برنامج "حبر سري"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" المصرية، والذي تؤكد فيه أنها لم تسمع عنه من قبل.

وأكدت نوال الزغبي في تصريحها المتلفز أنها لا تعرف محمد رمضان، ولم يسبق لها أن شاهدت له أعمال أو أغاني.

وأذيع لقاء نوال الزغبي في برنامج «حبر سري»، مع الإعلامية أسما شريف عن شاشة قناة «القاهرة والناس»، في يناير الماضي، وخلال الحلقة سألتها المذيعة عن رأيها في أغاني محمد رمضان ومدى إمكانية تقديم «دويتو» معه، فردت قائلة: «أنا لما أعمل دويتو إما بعمله مع وائل كفوري أو عمرو دياب، الناس الكبار أو معملش، ولو عايزة أمثل إما بمثل مع ناس كبار أو مش همثل»، وعندها قالت لها مقدمة البرنامج إن محمد رمضان ذات شهرة واسعة، فردت نوال ساخرة: «فين ؟؟ في الصين؟ بس أنا معرفوش أبدا ولا أعرف إذا كان بيغني من الأساس».

وعلق محمد رمضان على تصريح نوال الزغبي قائلا: "حبيبتي ربنا يبارك لك في صحتك وذاكرتك.. نورتي تلفزيون مصر".

وأرفق محمد رمضان مع رده على نوال الزغبي مقطعا مصورا يدمج فيه مشهد من أغنيته "نمبر وان"، والتي يظهر فيها وهو يطلق الرصاص على فتاة مع مشهد من أغنيته "مصباح علاء الدين"، والذي يردد فيه: "اسأل عائلتك ستخبرك أننا نشاهده من ورائك".