محمد صبحي ينهي الجدل حول أزمته مع تركي آل الشيخ

المصدر: البيان

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أنهى الفنان المصري، محمد صبحي، الجدل المثار مؤخرا حول رفضه عرض مسرحيته "خيبتنا" في المملكة العربية السعودية مقابل 4 ملايين دولار، اعتراضًا على عرضها تحت شعار الترفيه.

وقال محمد صبحي، إن الجدل أو عدمه أصبح حاليا سواء بالنسبة له، مشيرا إلى أنه أغلق هذا الملف مكتفيا بحب ودفء مشاعر الجماهير العربية في السعودية ومصر وسائر بلدان الوطن العربي.

وأضاف صبحي أنه يرى أن الفن رسالة وإدارته لا تحتاج إلى افتعال أزمات تنتقل للجماهير في الوقت الذي تسعى فيه البلاد العربية بجماهيرها ومسؤوليها إلى الوحدة والتقارب.

يذكر أن الفنان محمد صبحي كان قد أصدر بيانا صحفيا، أوضح من خلاله، أنه لم يسئ للمملكة العربية السعودية، كما روج له البعض، مؤكدًا أنه رفض عرض المسرحية في موسم الرياض مقابل 4 ملايين دولار لأنه أريد عرضها تحت شعار الترفيه.

وأضاف الفنان محمد صبحي أنه يقدم عملا مسرحيا ثقافيا يحمل رسالة ومضمونا، وجانب منه ترفيهي، "وقُلت للمسؤولين عن موسم الرياض إنني مستعد لعرض مسرحيتي مجانا، ولكن في إطار آخر غير الترفيه".

وكانت أزمة آل الشيخ وصبحي قد أثارت جدلا واسعا بعد رفض صبحي عرض مسرحيته "خيبتنا" في المملكة مقابل 4 مليون دولار، اعتراضا على العمل تحت شعار الترفيه.

ووصف آل الشيخ، محمد صبحي بالمشخصاتي، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع " تويتر": والله أنا أتمنى أن أعرف اللي عرض الملايين عليه، ولازم نكشف على قواه العقلية.. عموما تراجع ولعها افتكروني في السكة بس جت غلط".