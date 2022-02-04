بيان من نقابة الممثلين المصرية بشأن أزمة محمد صبحي وتركي آل الشيخ

المصدر: البيان

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أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر بياناً للرد على أزمة الفنان محمد صبحي ورئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ.

وذكرت النقابة، في بيانها، أنها تابعت بكل إعجاب التطور الهائل في الحياة الفنية والثقافية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما له من أثر كبير في خدمة الإبداع والفن العربي، حسبما أفاد موقع «الوفد» الإخباري.

وأوضحت أنه في إطار المتابعة، لاحظت في الأيام القليلة الماضية وجود تصريحات بدأت من الفنان القدير محمد صبحي، عضو النقابة، وتلاها ردود أفعال بعضها كانت غاضبة من بعض الأشقاء.

ونوَّهت بأن الفنان محمد صبحي قيمة فنية كبيرة وأعماله جزء مهم من تاريخ الإبداع المصري ولا يمكن المساس بقيمته.

وأكدت ضرورة احترام حق كل هيئة ثقافية إبداعية ترفيهية في أي دولة شقيقة في أن تضع سياساتها أو مسمياتها، معربةً عن رفض أي تدخل في هذا الشأن.

وأشادت بالتقدير الذي يلقاه ويلمسه الفنانون المصريون في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، لافتةً إلى أنه أمر يدل على رقي وتقدير للفن والفنانين المصريين وهو مقدَّر جداً من قبل النقابة المصرية.

ودعت الجميع إلى الكف عن أي تصريحات من شأنها أن تعكر هذه الحالة الفنية الرائعة التي يشهدها مجتمعنا العربي، مشددةً على تعزيز روح وقيم الفن العربي.