تامر حسني يفاجئ طفلاً مريضاً بزيارة منزلية

المصدر: القاهرة - البيان

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لبى الفنان تامر حسني، رغبة الطفل مصطفى شاهين، الذي يعاني من شلل بجهازه الهضمي، وفاجأه بزيارته في بيته.

وشكرت والدة الطفل مصطفى، الفنان تامر حسني، من خلال منشور نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت به: «أول ما حالة مصطفى وصلت إلى الفنان تامر حسني، جاء بعدها بساعة من آخر الدنيا، ليطمئن على مصطفى. وبالصدفة مصطفى أصلاً يحب الفنان تامر حسني بشكل غير عادي، ويواظب على مشاهدة أفلامه. لكنه حينما رآه يدخل عليه في البيت، لم يصدق، واعتقد أنه مجرد شخص يشبهه».

واختتمت حديثها بـ: «شكراً يا تامر على سرعة استجابتك، وعلى كل ما قلته، وما فعلته أمس، وكذلك على ما أنت تحاول فعله الآن لأجل طفل أنت لا تعرفه. ربنا يرضيك يا ابني وينصرك ويسترك دنيا وآخرة».