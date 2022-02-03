تامر حسني يبهر جماهيره بموقف إنساني

المصدر: البيان

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أثار المطرب المصري تامر حسني إعجاب جماهيره ومحبيه بموقف إنساني تجاه طفل مريض.

ولبَّى حسني، اليوم، نداء الطفل مصطفى شاهين، الذي يعاني شللاً في الجهاز الهضمي، بالذهاب إلى منزله.

ووجَّهت والدة مصطفى الشكر إلى النجم عبر حسابها الشخصي في «فيسبوك»، قائلةً: «أول ما حالة مصطفى وصلت للفنان تامر حسني، لقيناه بعدها بساعة جاي من آخر الدنيا جري من منطقة الشيخ زايد للتجمع الخامس عشان يطمن على مصطفى».

وأضافت: «بالصدفة مصطفى أصلاً بيحب تامر حب مش عادي، وبيتفرج على أفلامه هو بس، لدرجة لما شافه مصدقش، وافتكر إن دا واحد شبه تامر».

وأوضحت الأم أن ابنها ليس لديه أمعاء ولا معدة ولا بنكرياس، مشيرةً إلى أنه لا يمكنه تناول أي دواء أو مسكِّن للألم.

وأعربت عن أملها أن يتعافى ابنها، مناشدةً الجميع الدعاء له.