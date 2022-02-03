بعد تمثيلها دور مصابة بكورونا.. رانيا فريد شوقي: نتيجتي إيجابية

المصدر: البيان

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أعلنت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي عن إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد 19).

وقالت رانيا، اليوم، عبر حسابها الشخصي على موقع «فيسبوك»: «من يومين كنت بمثل مشهد إني إيجابي كورونا».

وأضافت: «أنا ما جاليش كورونا قبل كده، فقوم إيه امبارح تكسير في الجسم ورعشة وكحة فاعمل مسحة تطلع إيجابي، الحمد لله من ستر ربنا الأعراض بسيطة عشان واخدة اللقاح».

ووجهت رانيا نصيحة إلى متابعيها، قائلةً: «خلوا بالكم من نفسكم، بلاش نظرية ده دور برد واعمل المسحة، عشان ماتعديش اللي حواليك ربنا يحفظنا جميعاً».

يُذكر أن رانيا فريد شوقي شاركت أخيراً في مسلسلي «الحلم» و«أبو العروسة».