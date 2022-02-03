تدهور الحالة الصحية للفنان المصري جلال الشرقاوي

المصدر: البيان

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كشف تامر الشرقاوي نجل الفنان المصري جلال الشرقاوي عن تعرض والده لانتكاسة كبيرة في حالته الصحية خلال الساعات الماضية، بعد أن كانت حالته مستقرة في الفترة الأخيرة.

ونقلت صحيفة المصري اليوم عن نجل جلال الشرقاوي «لا أحد يعلم سبب الانتكاسة التي حدثت لوالدي، وتفاجأنا بها بعد أن كنا مطمئنين باستقرار الحالة، أرجوكم الدعاء لوالدي».

وكان تامر الشرقاوي قد كشف منذ أسابيع، عن إصابة والده بفيروس كورونا منذ أكثر من 9 أيام، وتم نقله للمستشفى وموجود في العناية المركزة.

وقال تامر الشرقاوي: «والدي اتنقل له الفيروس وبدأ بكحة وحرارة وتواصلنا مع الطبيب الخاص وتم نقله بعد انخفاض مستوى الأكسجين».

وأضاف تامر الشرقاوي، في مداخلة مع برنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، أن والده انتقلت له العدوى من أفراد الأسرة، متابعا: «إحنا مكناش عايزين نقول لحد ولكن البيت كله كان عنده كورونا وإحنا 5 أفراد في البيت كان عندنا كورونا».