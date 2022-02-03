بعد أنباء بشأن وفاته... تطورات الحالة الصحية للفنان عادل إمام

المصدر: البيان

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كشف المنتج عصام إمام، شقيق الفنان المصري عادل إمام، اليوم الخميس، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن وفاة الزعيم.

وأكد شقيق عادل إمام، في تصريحات لموقع "صدى البلد"، أن "الزعيم بخير، وكل ما ينشر عن حالته الصحية غير صحيح".

جاء ذلك بعد انتشار أنباء، خلال الساعات الماضية، تفيد بوفاة الفنان عادل إمام، بعد تدهور حالته الصحية، الأمر الذي جعل اسم الفنان الكبير يتصدر محركات البحث.

وقال شقيقه إن "عادل إمام بخير مع عائلته وأحفاده، وكل ما ينشر بشأن وفاته ما هي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الفنان عادل إمام لشائعات من نفس النوع، إذ انتشرت شائعات خلال الفترة الماضية بشأن وفاته، وأخرى بشأن إصابته بفيروس كورونا.

ودائما ما طاردت عادل إمام شائعات مرض ووفاة خلال السنوات القليلة الماضية، ومنها في مارس 2020، عندما خرج بنفسه لينفي هذه الأقاويل، وقال في تصريحات لبرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" إنه أصيب بنزلة برد عادية، وتساءل: "لماذا ترغبون موتي".

وأعلن عصام إمام في وقت سابق أنه وشقيقه عادل إمام يقومان بالتحضير لفيلم سينمائي جديد، يحمل اسم "الواد وأبوه"، والذي يشارك بطولته محمد إمام، النجل الأصغر للممثل الكوميدي.

وبفيلم "الواد وأبوه" يعود عادل إمام إلى شاشة السينما بعد غياب 12 عاما، منذ أن عُرض له آخر أفلامه "زهايمر".