تحدي البسلة .. آيتن عامر تفاجئ متابعيها بفيديو طريف

المصدر: البيان

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أثارت الفنانة المصرية أيتن عامر، ردود فعل طريفة بالظهور في فيديو من مطبخها وهي تقوم بتجهيز الخضراوات، مطالبة جمهورها باتخاذ تلك الخطوات.

وفاجأت أيتن متابعي حسابها في إنستغرام بتجهيز البسلة وتناولها نيئة وعدم وضعها في الطبق المخصص لجمعها، وعلقت: «تحدي البسلة، يالا شجعوا ولادكم يعملوا زيي»، وفقا للمصري اليوم.

كانت الفنانة أيتن عامر قد طرحت مؤخرا أولى تجاربها كمطربة من خلال أغنية «بناقص»، من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، وصورتها المخرجة بتول عرفة بطريقة الفيديو كليب، وجاءت هذه التجربة بمثابة الحلم الذي تحقق لأيتن بعد سنوات عديدة، حيث سبق وأكدت أن الغناء حلم تأخر 18 عاما.

وقدمت المخرجة بتول عرفة من خلال الكليب رؤية تمثيلية، خاصة وأن المطربة معها هذه المرة ممثلة قادرة على التقمص من شخصية أخرى، حيث ناقشت المخرجة من خلال الفنانة أيتن عامر نموذج متواجد بكثرة من الفتيات اللاتي تغلقن حياتهن على شخص ومع زيادة الاهتمام المبالغ فيه يبتعد عنها بسبب هذا الاهتمام الزائد الذي يُشعره بالخنقة بحسب تعبيرات الشباب، وعندما يتركها تواجه صدمة حقيقية حتى تستعيد حياتها مرة أخرى ولكن بصعوبة.