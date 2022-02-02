أحمد حلمي يخرج عن صمته ويعلق على فيلم أصحاب ولا أعز

المصدر: البيان

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خرج النجم المصري أحمد حلمي عن صمته ودافع عن زوجته الفنانة المصرية منى زكي وذلك بعد الهجوم العنيف الذي تعرضت له على خلفية دورها في فيلم أصحاب ولا أعز.

وقال أحمد حلمي أن الفيلم الذي قدمته هو فيلم راقٍ، واصفاً منتقدي الفيلم بالجهلة.

وأشار حلمي إلى أنه كان على علم بتفاصيل دور زوجته في فيلم أصحاب ولا أعز، وذلك قبل مشاركتها في بطولته، كما هاجم منتقدو الفيلم، واصفاً إياهم بأنهم جهلة.

يذكر أن أحمد حلمي ومنى زكي تصدرا التريند خلال الفترة الماضية وذلك بعد مشاهد لمنى زكي في فيلم أصحاب ولا أعز منها مشاهد تتناول فيها الخمر وأخرى تخلع فيها ملابسها الداخلية وهو ما اعتبره البعض جريء لتنطلق بعدها التعليقات الحادة للفنانة المصرية.

الهجوم لم يقف فقط عند حدود الهجوم على شخص منى زكي، وإنما طال النجم المصري أحمد حلمي، ليشن البعض هجوم عنيف عليه في التعليقات عبر حسابه الشخصي على تطبيق تبادل الصور، إنستقرام.

وأثار فيلم أصحاب ولا أعز جدلا كبيرا لما يتضمنه من مواضيع ومشاهد صدمت من اعتبرها "مخالفة لقيم المجتمع" وأسعدت من رآها كشفا لـ"واقع عادة ما نريده مخفيا". وتعرضت منى زكي، وهي من أبطال العمل، لهجوم شرس على خلفية مشهد لها في الفيلم، وكذلك تم تقديم بلاغ للنائب العام المصري ضدها.