النجم جاستن بيبر يشتري NFT بمبلغ يفوق 300% قيمته الأصلية

المصدر: دبي-البيان

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حاز نجم موسيقى البوب ​​جاستن بيبر على ملكية رمز غير قابل للاستبدال (NFT) من مجموعة "القردة المملة" Bored Ape Yacht Club (BAYC) من منصة "أوبن سي"، وذلك مقابل 500 عملة مشفرة من الإيثيريوم (ما يعادل 1.3 مليون دولار)، وهو ما تم وصفه بالمبلغ الذي لا يوازي قيمة الشراء.

وفقاً لموقع "بيتكوين.كوم"، يعتبر السعر الأصلي للرمز منخفضاً للغاية لأنه لا يحتوي على سمات نادرة. علماً بأن القيمة المقدرة للرمز الذي اشتراه بيبر بلغت نحو 208,237 دولار، اعتباراً من 29 يناير 2022، وهو ما يعني أن النجم اشترى الرمز بحوالي 300% فوق سعره المقدر.

وبطبيعة الحال، لجأ الناس إلى منصة "تويتر" للسخرية من نجم البوب لأنه دفع مبلغاً لا يضاهي سعر تلك القطعة، ليغرد أحدهم قائلاً: "دفع جاستن بيبر 5 أضعاف السعر الأصلي مقابل رمز قرد ليس لديه سمات نادرة.. لقد تم خداعه".

لا يعتبر بيبر الأول في موجه المشاهير المقبلين على تلك الرموز الرقمية، ففي أواخر ديسمبر 2021، اشترى مغني الراب إيمينيم رمز NFT مقابل 462 ألف دولار، لينضم إلى مشاهير آخرين مثل ستيف كاري وبوست مالون.