سعد عبدالله في «حكاية الظلال».. رعب وتشويق

المصدر: (دبي ـ البيان)

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يستعد الممثل الإماراتي سعد عبدالله لعرض فيلمه العالمي الجديد «حكاية الظلال» (A Tale Of shadows)، الذي انتهي من تصويره أخيراً.وأكد سعد عبدالله في تصريحات صحفية، أن العمل ينتمي لنوعية أفلام الرعب وهو عمل ذو طبيعة مختلفة، وقد تأجل عرضه أكثر من مرة، ليصبح جاهزاً للعرض الآن.

وعن دوره في العمل قال الممثل سعد عبدالله إنه يجسد شخصية شبح بطريقة مختلفة للغاية وذلك في مشهد واحد فقط، إذ يظهر بهذا الدور بشكل ثانوي، لافتاً إلى أن العمل يحمل العديد من المفاجآت الكبيرة.

وأكد أنه سعيد بالتجربة التي يسعى من خلالها إلى الوصول للعالمية وخاصة أن الفيلم باللغة الإنجليزية ومملوء بالتفاصيل المختلفة عن عالمنا العربي.

تجدر الإشارة، إلى أن فيلم «حكاية الظلال» فيلم إثارة إماراتي لعام 2017 ومن إخراج وكتابة طارق الكاظم وإنتاج ينجي هان. وبطولة الفيلم تشوكا إيكويوغو، ريك أبي، أرزو نيوويرث، وألمير أجميرين.