إعلامية مصرية ترد على تجاهلها للنجم الهندي سلمان خان

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

علقت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن أنها تجاهلت الممثل الهندي سلمان خان خلال حفل توزيع جوائز "جوي أورد"، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ذكر ذلك موقع "في الفن"، أمس الأحد، في خبر عن الإعلامية المصرية، مشيرا إلى قول بوسي شلبي، إن هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة وأنها كانت مجرد مزحة.

ولفتت إلى أنها لم ترحب بأحد لا بالفنان الأمريكي جون ترافولتا ولا بالفنان الهندي سلمان خان، مشيرة إلى أنها كانت تمزج لمخاطبة وسائل التواصل الاجتماعي.

وحول الفيديو الذي تم تداوله لها وهي ترحب بالفنان الأمريكي جون ترافولتا دون الاهتمام بسلمان خان، قالت الإعلامية المصرية إنها لم تقصد الاهتمام بفنان دون آخر.

ولفت الموقع إلى أن الإعلامية المصرية تعرضت لانتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار الفيديو، الذي جعل البعض يسخر منها ويقول إنها لم تصدق نفسها عندما التقت هذا النجم العالمي.

يذكر أن حفل جوائز "جوي أورد" تم إقامته ضمن فعاليات موسم الرياض احتفالا بصناعة الترفيه في العالم العربي بمشاركة نجوم عالميين.