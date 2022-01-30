إصابة الإعلامية المصرية دعاء عامر بمتحور أوميكرون

المصدر: البيان

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أعلنت الإعلامية المصرية دعاء عامر عن إصابتها بمتحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون».

وقالت دعاء، اليوم، عبر حسابها الشخصي في «فيسبوك»: «ادعوا لي ولكل مريض بالشفاء.. عندي دور أوميكرون، الحمد لله على كل حال».

كانت دعاء، قد كشفت، أمس، عن شعورها بأعراض كورونا، قائلةً: «أنا مش عارفة عندي كورونا ولا دور برد من امبارح، وعندي دور برد، وشوية أبقى بردانة برعشة وشوية أبقى حرانة وخايفة».

وأضافت: «أقيس درجة حرارتي وعندي شرقة، اللي جالهم كورونا الأيام دي أوميكرون حسوا بأعراض إيه؟ ادعو لي ولكل مريض بالشفاء التام».