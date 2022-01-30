رد صادم من حسن الرداد على منتقدي تصريحه: عايز أعيش في السعودية

المصدر: البيان

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وصف الفنان المصري حسن الرداد ما يتم تداوله من تصريح منسوب إليه حول أمنيته بالعيش في السعودية "لأنها ملتقى الفن"، بأنه محرف "يروجه بعض من الحمقى المتخلفين عديمي الضمير".

وتعليقا على ما نسب إليه من التصريحات خلال حضوره حفل توزيع جوائز joy awards 2022، من أنه وصف السعودية بأنها ملتقى الفن وشاملة، وأنه أعرب عن أمنيته بالعيش فيها، كتب الرداد عبر "تويتر" إن ذلك الكلام "تصريح محرف يروجه بعض من الحمقى المتخلفين عديمي الضمير، كل هدفهم هو عمل "ترند" على حساب اسمي ويردده وراءهم شوية عيال متخفيه وراء أجهزة إلكترونية".

وأضاف الرداد أن "كل الصحفيين المحترمين وكل الجمهور الكبير يعلمون جيدا صحة وحقيقة التصريح".

وأثارت تصريحات منسوبة للفنان حسن الرداد عن السعودية جدلا كبيرا في مصر خلال الساعات الماضية.

وتداولت وسائل إعلام مصرية ومواقع التواصل تصريح للرداد أثناء تواجده في السعودية للمشاركة في حفل توزيع جوائز "Joy Awards" عبر فيها عن رغبته في العيش في السعودية بسبب نشاطها الفني.

وقال الرداد في تصريح لإحدى القنوات التلفزيونية: " استقبال الناس هنا كله حب ودفا، الواحد مش حاسس بالبرد، أنا عاوز أعيش في السعودية بسبب الحب ده كله، والنشاط الفني في الرياض بقى مكان استراتيجي وبقى بيطلع منها أعمال فنية كبيرة".

وتعرض الرداد لانتقادات شديدة من بعض المصريين على مواقع التواصل وفي وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبروها "تقلل من قيمة مصر الفنية".

ووقال الإعلامي نشأت الديهي في برنامجه "بالورقة والقلم": "حلو أنك تجامل الأشقاء، لكن الجمهور المصري اللي عملك، لو عايز خليك هناك وإحنا عندنا منك كتير وأحسن منك، المستشار تركي آل الشيخ يعشق الفن المصري والذوق المصري، بدليل أن معظم النجوم مصريين، وهذا يؤكد أن مصر ولادة وبها خير كثير لا ينضب، وجميع الفنانين يمكن أن يخرج عشرات مثلهم".

في المقابل دافع آخرون عن الرداد واعتبروه أنه لم يخطئ وأنه عبر عن وجهة نظره. وقال الإعلامي عمرو أديب: " ما المشكلة التي حدثت عندما قال حسن الرداد إنه يحب العيش في السعودية، هل قال إنه يريد العيش في منطقة سيئة؟ الرياض مدينة عظيمة وجميلة، وتحب تعيش فيها كحبك للعيش في القاهرة، العالم العربي وطننا جميعا، أنا كعمرو أديب أحب أعيش في الرياض كحبي للعيش في القاهرة".