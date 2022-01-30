جانيت جاكسون.. هجاء الشهرة الألم

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

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كشفت المغنية جانيت جاكسون في وثائقي يُعرض في الولايات المتحدة جوانب من حياتها الخاصة وعلاقتها المعقدة بعائلتها وبالشهرة، في حديث ينحو باتجاه هجاء الشهرة الألم الذي عانته في مراحل من حياتها.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية في خبر أن جاكسون تتحدث في الوثائقي المؤلّف من أربعة أجزاء وتعرضه قناة «لايفتايم» المدفوعة، تحديداً عن علاقاتها المعقدة بشقيقها مايكل ووالدها جو، من دون البوح باعترافات مهمة

ويذكر إعلان الوثائقي أنّ المغنية ستوضح في الجزء الثاني من الوثائقي، ما حصل في مباراة «سوبر بول» عام 2004 التي أثارت جدلاً واسعاً، فضلاً عن تطرّقها إلى التهم التي وُجّهت إلى شقيقها مايكل جاكسون.

ولم يكشف الجزء الأول الذي عُرض الجمعة عن اعترافات مثيرة في حياة جانيت، التي كانت في الـ19 من عمرها حينما دخلت عالم المشاهير مع ألبومها «كونترول».

وتروي المغنية في الوثائقي الذي شاركت وشقيقها في إنتاجه عن طفولتها تحديداً، وعن فرقة «جاسكون 5» المؤلفة من أشقائها، وتروي أحداثاً حصلت منذ أن كانت في منزلها في غاري (إنديانا) حيث كبرت.

وتتطرق كذلك إلى علاقتها المعقدة بوالدها جو. وتؤكّد من دون أن تنكر سوء المعاملة التي تلقتها منه أو الألم الذي تسبب به لها، أنّ «الانضباط» الذي فرضه والدها يعود لرغبته في رؤية أطفاله ينجحون، وتعد أنّها تدين له بحياتها المهنية.

وكانت أنباء سابقة نقلت أن جاكسون، تبدو في الوثائقي وهي ما تزال تحتفظ بعاطفة نبيلة لشقيقها الراحل مايكل جاكسون الذي كان الأقرب إليها والأكثر حناناً في التعاطي معها، وكانت تأنس لحديثه ليس لأنه يشبهها في الشكل بل لأنهما واحد في المضمون.