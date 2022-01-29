رانيا محمود ياسين: هذا ما يخيف والدتي من العودة إلى التمثيل

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين عن السبب الذي يخيف والدتها الفنانة شهيرة من العودة إلى التمثيل.

وقالت رانيا، خلال لقائها أمس على قناة «إم بي سي مصر»، إن والدتها ترغب في العودة إلى الفن مرة أخرى، لكنها خائفة من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأضافت أن والدتها هي من اختارت الحجاب واعتزال الفن، مشيرةً إلى أنها لم تصرّح يوماً بأن الفن حرام كما أن والدها لم يعترض.

وأكدت أن الفن رسالة وله قيمة كبيرة في الحياة، لافتةً إلى أن كل حياتنا مبنية على الفن حتى في استخدام النكات.

وعبَّرت رانيا محمود ياسين عن رأيها في فيلم «أصحاب ولا أعز» الذي أثار الجدل الفترة الماضية، موضحةً أن الفنانة منى زكي لها تاريخ فني كبير عند الجمهور يشفع لها أمام أي نقد.

وشددت على أنه يجب على الجميع أيضاً احترام رأى الجمهور بشأن الفيلم، قائلةً: «لازم نحترم الجمهور، وبلاش نرد ردود مستفزة».

وذكرت أن ما تم طرحه في الفيلم غريب عن المجتمع العربي.