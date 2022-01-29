محمد عبده في أحدث صورة مع مولوده الجديد وهاتفه يشعل مواقع التواصل

المصدر: البيان

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قدم الفنان محمد عبده ليلة مميزة في حفل توزيع الجوائز في حفل Joy Awards، وغنى أغنيته الشهيرة "إبعاد" التي لاقت إعجابا كبيرا من الجمهور.

وانتشرت صورة حديثة لفنّان العرب برفقة أولاده، حيث ظهر في الصورة وهو يحمل المولود الجديد الذي رزق به منذ أسابيع، وأطلق عليه اسم سلمان تيمّناً بخادم الحرمين الشريفين.



الصورة أثارت الإعجاب لبساطتها وعفويّتها، إذ يظهر فيها فنّان العرب وهو بملابس النوم. وقارن بعض المتابعين بين صورة قديمة لعبده برفقة أولاده وبين الصورة الجديدة.



وتداول رواد مواقع التواصل فيديو للفنان الكبير وهو يستخدم هاتفه المحمول الذي بدا قديما جدا من نوع نوكيا، وتفاجأ الشيخ وليد الإبراهيم بنوع هاتفه ليسأله ممازحا وهو يضحك "وش ذا التليفون" ليرد محمد عبده عليه مبتسما "هذا طال عمرك الأصالة.

وأثار المقطع تساؤلات كثيرة بين المتابعين حول اقتناء الفنان الكبير لهذا الهاتف حيث وصف الكثير فنان العرب بالمتواضع والذي لا يهتم للمظاهر.