علي وأحمد الحجار.. دويتو غنائي يجمع الشقيقين الحاضر والغائب

المصدر: البيان

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عاد صوت الفنان المصري الراحل أحمد الحجار من جديد من خلال الحفل الذي انطلق مساء أمس على مسرح أوبرا جامعة مصر.

وأعاد الفنان علي الحجار غناء أغنية «أبويا الحبيب»، بطريقة الدويتو، حيث مزج كوبليهات كان الراحل قد غناها مع كوبليهات قام هو بغنائها على المسرح، فيما أعاد تسمية الأغنية لتصبح «أخويا الحبيب».

وقبل لحظات من غناء الدويتو الافتراضي، بكى علي أثناء تقديم الأغنية للجمهور قائلاً: «احنا بنحزن بالفن».

وأضاف أن شقيقه كان له فضل كبير عليه في مشواره الفني، من خلال لحنيه المؤثرين: «اعذريني»، و«لما الشتا يدق البيبان»، وغيرهما.

وأكد أن الراحل لم يكن محباً للشهرة والأضواء، إلا أن نجوميته الحقيقية ظهرت يوم عزائه من خلال الحضور الكبير للنجوم والجمهور.

وقدَّم علي الحجار، خلال الحفل، أغنية «المال والبنون»، و«على قد ما حبينا».

يُذكر أن الفنان المصري أحمد الحجار توفي خلال الشهر الحالي عن عمر ناهز 65 عاماً.