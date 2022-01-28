بعد وفاته بـ13 سنة.. شقيقة مايكل جاكسون تتهمه بالتنمر

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اتهمت جانيت، شقيقة المطرب الأمريكي الراحل مايكل جاكسون، شقيقها بالتنمر.

وأوضحت، خلال فيلم وثائقي نشرت تفاصيله مجلة «سيدتي» عبر موقعها الإلكتروني، أن مايكل تسبب لها بالكثير من الأذى النفسي.

وكشفت عن الكثير من الأسرار الشخصية في حياتها المتعلقة بعلاقتهما، مشيرةً إلى أنه كان يناديها بألفاظ قاسية بسبب زيادة وزنها، ما أدى إلى جفاف العلاقة بينهما.

ولفتت إلى أنه كان يضحك عندما يناديها بهذه الألقاب، وكانت بدورها تضحك له، لكن ذلك تسبب لها بأذى كبير، خاصة أنها كانت تعاني مشكلة الوزن الزائد.

كانت جانيت جاكسون قد تعاونت مع شقيقها الراحل عام 1995 في تسجيل عمل غنائي كان مصحوباً بواحد من أكثر مقاطع الفيديو الموسيقية شهرة وتكلفة لديهما، إذ تخطى 7 ملايين دولار.

وجمع الفيديو، الذي تم تصويره باللونين الأبيض والأسود، جانيت ومايكل في رقصة واحدة.

وفي عام 2009، توفي مايكل جاكسون عن عمر ناهز 50 عاماً، وأحدثت وفاته ضجّة في العالم، الأمر الذي فتح باباً واسعاً للشائعات حول شخصيته.