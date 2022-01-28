بسبب جثمان شقيقتها.. الفنانة سهير المرشدي تستغيث

المصدر: البيان

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وجَّهت الفنانة المصرية سهير المرشدي استغاثة عاجلة على الهواء مباشرة بسبب جثمان شقيقتها التي وافتها المنية أول من أمس.

وأوضحت سهير، خلال مداخلة هاتفية اليوم مع قناة «صدى البلد»، أن شقيقتها أهدرت عمرها في حب مصر وجثمانها بالخارج بسبب التكلفة.

وقالت إن الجثمان ما زال عالقاً في اليابان، مشيرةً إلى أن تكلفة إعادته تبلغ 12 ألف دولار.

وأضافت أن شقيقتها زينب منتصر المرشدي كانت إحدى كوادر مؤسسة روز اليوسف الصحفية، معربةً عن حزنها على فراقها بعد صراع طويل مع المرض.

ونوَّهت بأن الراحلة كانت نموذجاً للعطاء والمحبة والسلام، ومثالاً للصحفية المحبة للعمل والاجتهاد في جميع المناصب التي تولتها.

ولفتت إلى روز اليوسف كانت غائبة عن أزمة نقل جثمان الراحلة من اليابان رغم أنها كانت من كوادر المؤسسة.

وتساءلت: «هل يرضيكم أن جثمان شقيقتي يبقى موجود في طوكيو ومش قادرين نرجعه مصر».

وأعربت عن شكرها للإعلامي مصطفى بكري على مبادرته للمطالبة ببذل الجهود لاستعادة جثمان الفقيدة.