رامز جلال يحسم جدل اعتزاله تقديم برامج المقالب في رمضان

المصدر: البيان

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رد الفنان المصري، رامز جلال، على أنباء اعتزاله تقديم برامج المقالب خلال شهر رمضان.‏

ونفى جلال أثناء حضوره حفل توزيع جوائز "Joy" في الرياض، أمس الخميس، هذه الأنباء، مؤكدا في تصريحات متلفزة أنه لا يستطيع ألا يكون متواجدا في رمضان.

ولم يفصح رامز جلال عن تفاصيل برنامجه الجديد للمقالب، والذي سيعرض في رمضان 2022.

وعند تسلمه جائزة في الحفل من رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، مازحه الأخير بشأن الجاكيت الأحمر اللامع الذي يرتديه، قائلا له إنه يرتدي جاكيت مزين بـ"ترتر".

وأكد رامز جلال أثناء قبوله جائزة "أكثر البرامج مشاهدة" أنه يهديها لنجله، ياسر، وهو على اسم شقيقه الممثل، ياسر جلال، ثم بعد ذلك سجد على المسرح شكرا لله تعالى.

كما أعرب رامز جلال على خشبة مسرح الحفل عن رغبته في إيقاع الفنان السعودي، محمد عبده، في برنامجه للمقالب، والذي كان من بين الحضور.

يشار إلى أنه عرض لرامز جلال في رمضان 2021 برنامج المقالب "رامز عقله طار"، والذي صوره في الرياض.