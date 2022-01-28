الفنان أكرم حسني يوضح حقيقة سخريته من المديح النبوي

المصدر: البيان

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كشف الفنان المصري أكرم حسني حقيقة سخريته من المديح النبوي، نافياً صحة الانتقادات الموجهة إليه باستخدامه لحن إنشاد ديني في مسلسله «الوصية».

وأكد حسني، خلال لقائه أمس في برنامج «حبر سري» على قناة «القاهرة والناس»، أنه لا يجرؤ على السخرية من المديح النبوي لأنه من المقدسات.

وقال، أثناء حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم: «تواصلت مع الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين، وأنا لا أتجرأ ولا فنان يتجرأ أن يسخر أو يحاكي المديح النبوي، وهذا شيء من المقدسات».

وأضاف أن الشيخ محمود التهامي كان متفهماً جداً، وأخبره بأنه شاهد الحلقة وابتسم ودارت بينهما جلسة تفاهم أوضح له فيها وجهة نظره.

وتابع: «بلاش نسنّ السكاكين على حاجات مش مقصودة».

وأعرب عن رغبته في أن يجرب أدواراً خارج إطار الكوميديا، لأن الممثل يحب أن يقدم جميع الأدوار، قائلاً: «نفسي أجرب حاجة برة الكوميديا، ومفيش ممثل يحب يعمل لون واحد، ولكن بيبقى في خطوات وشايف أنها مراحل، والناس عرفتني من اللون الكوميدي».