صورة رامز جلال مع سلمان خان تثير جدلاً حول المقلب الجديد

المصدر: البيان

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شارك الفنان المصري رامز جلال، صورة مع الفنان الهندي العالمي سلمان خان، من خلال صفحته في «إنستغرام»، خلال مشاركتهما معا بالنسخة الثانية من حفل جوائز «JOY AWARDS»، بالمملكة العربية السعودية، بحضور العديد من نجوم الفن من حول العالم.

وعلق رامز جلال، على صورته مع الفنان الهندي سلمان قائلا: «حين يلتقي نجم السينما الهندية ونجم اليوتيوب».

وتفاعل العديد من متابعي رامز جلال، معلقين عن مقلب جديد من رامز جلال لـ سلمان خان، خاصة بعد المقلب الشهير المعروف مع شاروخان، منذ عدة أعوام، خاصة أن هناك أنباء عن أن جلال يقوم بتصوير برنامجه الجديد داخل الأراضي السعودية.

وكانت من أبرز التعليقات: «ربنا مايضيعلكش تعب يا نجم»، وآخر قال: «استنوه في رامز خان رمضان الجاي»، وعلق آخر قائلا: «شو المقلب اللي عملته في سلمان»، وآخر: «بالله عليك كيف عرفت أنه يعمل فيه مقلب رمضان الجاي».

كما أشاد الفنان سلمان خان، خلال مشاركته بالنسخة الثانية من حفل جوائز «JOY AWARDS»، بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور العديد من نجوم الفن من حول العالم، بالتنظيم والجمهور العربي، من خلال القناة الرسمية الناقلة للحدث «mbc1».

وعبر سلمان خان عن سعادته بمتابعة الجمهور العربي للسينما الهندية والفن الهندي، مصرحا انه يعلم حجم الجمهور العربي المحب للهند، قائلا: «أنا أعلم ان هناك العديد من العرب متابعون جيدون للسينما الهندية.. وأنا أحبهم».

وشارك سلمان خان مؤخرا، بفعاليات موسم الرياض الاخيرة، وشهد حفله الأكثر جماهيرية بالحضور، حيث تخطى عدد الحاضرين 80 ألف شخص، متفوقا على حفل العالمي جاستن بيبر.