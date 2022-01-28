دينا الشربيني تتعرض لموقف محرج قبل مشاركتها في حفل "صناع الترفيه"

المصدر: البيان

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كشفت الممثلة المصرية دينا الشربيني عن تعرضها لموقف محرج قبل مشاركتها في حفل «صناع الترفيه»

شاركت الفنانة المصري في حفل «صناع الترفيه»، قائلة إنها فخورة بالمشاركة في الحفل المقام في الرياض.

وقالت دينا خلال تصريحات لقناة mbc إنها حضرت أول دورة، وكل مرة تجد هناك تطورا كبيرا.

وعن سؤالها عن موقف طريف تعرضت له، قالت مازحة: وضعت "المانيكير" في الطائرة، لافتة أنها لم يكن لديها الوقت الكافي لأنها كانت تقوم بالتصوير.

وعن حصد النجوم الجوائز، وكيف تصف شعورها تجاه الجوائز، قالت: «بالطبع شيء جيد»، لافتة إلى أنها لم تحصل على جوائز في حياتها من قبل، وفي مرات قليلة، لم يكن لديها الوقت الكافي لتلك الترشيحات.

وعن مشاركتها في موسم رمضان 2022 بمسلسل«مشوار» مع الفنان محمد رمضان، علق بقولها إن العمل لذيذ ومتعب وبه سفر كثير، وأضافت أنها سعيدة جدا بتعاونها الثالث مع المخرج محمد ياسين.