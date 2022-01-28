تمثال أصلع لملكة بريطانيا بمتحف ألماني لتوفير التكاليف

المصدر: البيان

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كشف متحف الشمع الألماني "Panoptikum"، أول أمس، أنه بسبب تكلفة صناعة الشعر لتمثال ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، تم نحت فروة رأس عارية تحت القبعة.

وقامت الدكتورة سوزان فيربير، الشريك الإداري لـ "Panoptikum" في هامبورغ، برفع غطاء الرأس عن تمثال الملكة البالغة من العمر 95 عامًا فتفاجأت بعدم وجود شعر، بحسب ما ذكرت صحيفة "dailymail" البريطانية.

قبل إعادة فتح المتحف للجمهور، أمس بعد إغلاقه السنوي في يناير، لأعمال التجديد، تم نشر صور لتمثال الملكة من دون شعر على الإطلاق ومشاركتها على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمتحف، مما تسبب بردود فعل ساخرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

قالت الدكتورة فيربير، أول أمس، للصحيفة: "نظرًا لأننا نستخدم شعرًا بشريًا حقيقيًا لأعمال الشمع لدينا وهو مكلف للغاية، فإن بعض الشخصيات التي لديها قبعات لا نضع لها شعرا كاملا، نقوم فقط بتثبيت كمية الشعر التي يمكن رؤيتها للزوار".

وعندما سُئلت عما إذا كانت تعتقد أنه من غير المحترم أن تنتشر صور لرأس الملكة الأصلع، قالت: "إنه عمل شمعي، وليس شخصًا حقيقيًا، يجب دائمًا وضع هذا في الاعتبار".