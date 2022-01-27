المغرب.. اعتقال "يوتيوبر" حاول حرق نفسه على الهواء مباشرة

المصدر: البيان

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أوقفت الجهات الأمنية في المغرب، أحد المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وفتحت تحقيقاً على خلفية محاولته الانتحار حرقاً على الهواء مباشرة.

وتوجه الملولي، أمس الأربعاء، إلى مقر ولاية أمن مكناس، حاملاً قنينة مليئة بالبنزين، كان ينوي صبه على نفسه قاصداً الانتحار حرقاً، كما حاول بث محاولة الانتحار عبر تقنية "لايف" على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حسب موقع "روسيا اليوم".

وأوضحت مصادر أن هشام الملولي أقدم على هذه المحاولة، احتجاجاً على "إطلاق سراح 9 أشخاص خربوا سيارته وعرضوا حياته للخطر".

وذكرت المصادر نفسها أنه تم إطلاق سراح الملولي فيما بعد.