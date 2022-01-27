الواعظة إلهام شاهين: كتابة اسم فيلم سيئ يساهم في نشره وإشاعة الفاحشة

المصدر: البيان

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ناشدت مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات إلهام شاهين، المعترضين على فيلم مثير للجدل في الفترة الحالية، بأن يتوجهوا باعتراضاتهم للنائب العام.

وقالت إلهام شاهين، في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "بمناسبة الفيلم الذي أحدث هذه الضجة، بدلا من أن تكتب اسم الفيلم هنا أو في أي مكان يساهم في نشره وإشاعة الفاحشة، اكتبه في بلاغ للنائب العام يساهم في منعه ومنع شبكة الفساد، وخلونا نقول للعالم المصريين أهمه".

كما نشرت إلهام شاهين، منشورا آخر يفيد بالمعلومات المطلوبة لتقديم بلاغ للنائب العام لمنع هذا الفيلم.

نشرت الفنانة المصرية منى زكي، صورة عبر خاصية القصص القصيرة بموقع انستغرام، تمنت فيها ألا يجعلها الله ثقيلة على قلب أحد، وأن يبعدها عمن يتمنى بعدها ومن يؤذيها.

وجاء نص الدعاء على النحو التالي: "اللهم امنحنا في هذا اليوم من رحمتك وفضلك ما تسعد به قلوبنا وتشرح به صدورنا وتيسر به دروبنا وتنفس به كروبنا وتغفر به ذنوبنا يا رب العالمين".

وأضافت: "يا رب لا تجعلني ثقيلا على قلب أحد وابعدني عن من يتمنى بعدي ومن يؤذيني، ولا يتمنى الخير لي ولو كان أحب عبادك لقلبي".

ونشرت منى أيضا صورة بها عدة نصائح يفعلها الأشخاص الأقوياء ذهنيا كالتالي: "تخطي الأمور وعدم إضاعة الوقت في الشعور بالأسف على الحال، تقبل التغيير والترحيب بالتحديات، والحفاظ على السعادة وعدم إضاعة الطاقة في أمور لا يمكن التحكم بها، والتحلي بالطيبة والحياد وعدم الخوف من التعبير عن الرأي، وخوض المخاطرات المحسوبة، والاحتفال بنجاح الآخرين، وعدم الشعور بالغضب تجاه ذلك النجاح".

جدير بالذكر أن منصة نتفليكس طرحت في 20 يناير الجاري أحدث أعمال الفنانة منى زكي، ويحمل الفيلم اسم "أصحاب ولا أعز" وأثار جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما حاز على العديد من الإشادات النقدية من جمهور وفنانين حرصوا على دعم من شاركوا في الفيلم ضد الانتقادات والهجوم.