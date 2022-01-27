طالبت بالدعاء لوالدها.. ابنة جلال الشرقاوي تكشف تطورات حالته الصحية

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كشفت عبير، ابنة المخرج المسرحي الكبير جلال الشرقاوي، تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد _ 19»، مطالبة جمهور ومحبي والدها بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وقالت «عبير» في منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الأجتماعي «فيس بوك»: «ادعوا المولى عز وجل بسر أسمائه الحسنى اللهم باسمك الأعظم اشفي الأستاذ جلال الشرقاوي واجعل نتيجة المسحة سلبية واجعل نسبة الكربون في الحدود الطبيعية والآمنة».

وأضافت: «ببركة أعماله الصالحة وحبنا له ودعائنا له.. آمين يارب العالمين.. الله يخليكوا أمنوا على الدعاء».

كان تامر الشرقاوي، ابن المخرج جلال الشرقاوي، كشف أن والده مصاب بفيروس كورونا منذ أكثر من 9 أيام، وتم نقله للمستشفى وموجود في العناية المركزة.

وقال تامر الشرقاوي: «والدى انتقل له الفيروس وبدأ بكحة وحرارة وتواصلنا مع الطبيب الخاص وتم نقله بعد انخفاض مستوى الأكسجين».

وأضاف تامر الشرقاوي، في مداخلة مع برنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، أن والده اتنقلت له العدوى من أفراد الأسرة، متابعا: «إحنا مكناش عايزين نقول لحد ولكن البيت كله كان عنده كورونا وإحنا 5 أفراد في البيت كان عندنا كورونا».

وعن حالة والده، قال تامر الشرقاوي: «المخرج جلال الشرقاوي كان يعاني من نقص الأكسجين وانخفض إلى أقل من 80، وبدأ الآن يتحسن والحالة متوسطة الخطورة وندعو الله بالشفاء ولكن الرئتين فيها مشاكل وهو في العناية المركزة وهو معزول تمامًا».