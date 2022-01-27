فنانة سعودية تعود لطليقها بفستان زفاف أسود وتتحداه

المصدر: البيان

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عادت الفنانة السعودية "شمس الأسطورة" إلى زوجها الإعلامي السعودي تركي القرني بعد طلاقهما في وقت سابق، وشاركت الفنانة السعودية مقطع فيديو من حفل زفافها الذي أقيم في مدينة جدة.

وظهرت شمس خلال الفيديو، وهي ترتدي فستانا باللون الأسود، وتتحدى زوجها تركي القرني، بعد أن اتفقت على الدخول معه في سباق ركض داخل القاعة، وفق (روسيا اليوم).

وخلعت الفنانة حذائها، ثم التقطت بعض الصور مع صديقتها، وعدت من الواحد إلى الثلاثة وانطلقت سريعا، لكنها سقطت على الأرض في نهاية السباق، ولم يتضح هل تعرضت للإصابة أم لا.

وتعتبر شمس من أشهر شخصيات (سناب شات) في السعودية، حيث ينال حسابها إقبالا كبيرا من السعوديين ويشاركون عليه يومياتهم وصور وفيديوهات مناسباتهم.

وفي وقت سابق، استجاب تركي القرني، طليق شمس الأسطورة، لمطلبها بالعودة إليه، وأبدى رغبته في تصحيح مسار علاقتهما والعودة إلى بعضهما البعض، بعد فترة وجيزة من وقوع الطلاق.