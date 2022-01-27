بلاسيدو دومينغو في ضيافة دبي أوبرا 14 مارس

المصدر: دبي ـ البيان

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تستضيف «دبي أوبرا»، عرض «درسدن أوبرا بول» في 14 مارس المقبل.

وسيقدّم كل من: بلاسيدو دومينغو، فاطمة سعيد، رينيه بابيه، فاليريا، سفيتلانا زاخاروفا، فاديم ريبين، فابيو ماسترانغيلو، «درسدن تشامبر أوبرا» وديباتانتس، عروضهم في 14 مارس، خلال هذه الفعالية العالمية المستوى.

يجتمع خلال هذا الحدث، التاريخ مع الثقافة المعاصرة، والعروض الترفيهية الكلاسيكية من أعلى المستويات، مع أبرز الفنّانين العالميين، وكل هذا لتقديم تجربة لا تُنسى، وعرض راقص كلاسيكي، لم تشهده مدينة دبي من قبل على الإطلاق. تجدر الإشارة إلى أن العرض من إنتاج «سيمبير أوبرا بول» الشهيرة، وهي عبارة عن مشروع يهدف لدعم وتعزيز التلاقي بين الثقافات الأوروبية والمحلّية. وتُعتبَر «سيمبير أوبرا بول» في درسدن، المناسَبة الترفيهية الكلاسيكية الأضخم في العالم المتحدِّث باللغة الألمانية، وقد تطوّرت لتصبح واحدة من الأهم بمجالها في أوروبا.