ترامب: أنا الرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة

المصدر: البيان

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تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطعاً للرئيسك الأمريكي السابق دونالد ترامب، يمارس رياضة الغولف بنشاط وحيوية رفقة مجموعة من رفاقه.

وفي لحظة غرس ترامب كرة الغولف في الأرض استعدادً لضربها، علق أحد الحاضرين: "الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة، يستعد لضرب الكرة"، ليصحح له ترامب العبارة بكل ثقة، قائلاً: "الرئيس الخامس والأربعون والسابع والأربعون"، في قناعة ظاهرة لديه بأنه سيعود إلى الحكم بعد الانتخابات الرئاسية القادمة في الولايات المتحدة.

وغادر ترامب البيت الأبيض، في أجواء متوترة، بعد انتخابات خسرها لصالح منافسه الديموقراطي جو بايدن، ورفض على مدى أسابيع الاعتراف بهزيمته فيها.