إصابة الفنانة المصرية غادة عبد الرازق بمتحور أوميكرون

المصدر: البيان

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أعلنت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق إصابتها بمتحور فيروس كورونا «أوميكرون».

وقالت غادة، عبر حسابها الشخصي في «إنستغرام»: «الحمد لله على كل شيء.. طلعت المسحة إيجابية أوميكرون».

يُذكر أن غادة عبد الرازق شاركت، خلال رمضان الماضي، في مسلسل «لحم غزال» إلى جانب النجوم: شريف سلامة، وعمرو عبد الجليل، ومي سليم، ووفاء عامر، ورحاب الجمل، وأحمد خليل، وشريف دسوقي، ووليد فواز، وخالد محمود، وهو من تأليف إياد إبراهيم، ومن إخراج محمد سلامة.