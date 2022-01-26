غوغل يحتفل بذكرى ميلاد سندريلا الشاشة سعاد حسني

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

يحتفل محرك البحث الشهير غوغل بذكرى ميلاد سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني الـ 79 اليوم الأربعاء.

ولدت الفنانة المصرية سعاد حسني، والتي احترفت التمثيل وأجادت الغناء، وتميزت بقدرتها على تأدية فن الاستعراض، في القاهرة سنة 1943، واشتهرت بلقب سندريلا الشاشة العربية.

وانطلقت الفنانة الراحلة في عالم السينما وهي لا تزال في السادسة عشر من عمرها، وذلك من خلال فيلم "حسن ونعيمة".

وشاركت النجمة في 91 فيلما من أشهرها،مال ونساء، موعد في البرج، صغيرة على الحب، والزوجة الثانية، والقاهرة 30، وخلي بالك من زوزو.

وكان آخر أعمالها فيلم "الراعي والنساء" والذي عرض عام 1991، وشاركها بطولته يسرا، وأحمد زكي.

وتوفت الفنانة المصرية الكبيرة في 21 يونيو 2001، وذلك في حادث غامض بعد سقوطها من شرفة شقتها في لندن، وأدت طريقة وفاتها إلى العديد من التكهنات حول ما إذا كانت الوفاة طبيعية أو مدبرة.