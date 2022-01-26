قصة عودة فنان مصري من الموت بعد استلام والده لجثمانه

المصدر: البيان

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كثيرا ما يتعرض الإنسان لبعض المواقف الغريبة أو يوشك على الموت ولكن ينجو في آخر لحظة، ولكن أن يعود من الموت بعد أن يستعد أهله لدفنه وتشييعه فهذا نادراً ما يحدث، ولكنه حدث للفنان المصري الكبير الراحل كمال الشناوي.



وفى أحد حواراته النادرة حكى كمال الشناوي عن قصة عودته من الموت بعد أن استعد أهله لدفنه وتعرف والده على جثته.



وقال الفنان الكبير أنه عندما كان في الصف الثاني الثانوي كان يهوى الخطابة ويقتنص أي فرصة ليخطب في زملائه بحماس فيتأثرون بما يقوله، مشيراً إلى أنه كان يجد في الخطابة بديلاً عن هوايته المفضلة وهي التمثيل خاصة وأنه لم يكن يوجد في مدرسته فريق للتمثيل، وفقا لليوم السابع.



وأوضح كمال الشناوي أنه كان دائما يخطب في زملائه خاصة أثناء الأحداث السياسية الساخنة التي شهدتها هذه الفترة والتي كانت تعاني فيها مصر من الاحتلال عام 1936، وكان أسلوبه في الخطابة يشعل الحماس بين زملائه فيخرجون للمشاركة في المظاهرات، ولذلك كان ناظر المدرسة يغضب منه ويستدعي والده الذي يلومه لوماً شديداً ويتعهد أمام الناظر بأن ابنه لن يعود لذلك مرة أخرى، ويعنف ابنه حتى أخذ عليه تعهد بألا يشارك في أي مظاهرة وأن يعود فوراً إلى البيت إذا خرج زملاؤه في المظاهرات.



ولكن الابن لم يمتثل لأوامر والده ولم ينفذ التعهد وشارك في اليوم التالي بمظاهرة انطلقت بميدان لاظوغلى، وحمله زملاؤه على الأعناق وهو يهتف ويخطب فيهم، فإذا به يرى والده أمامه، فتهرب منه، وبعد انتهاء المظاهرة عاد للبيت ولم يكن والده موجوداً، وأخذت والدته تعنفه ولم تسمح له بالدخول إلى البيت امتثالاً لأوامر أبيه، فهددها الابن قائلاً: "أنا همشى ومش هتشوفوا وشي تاني".



وأوضح كمال الشناوي أنه ذهب إلى أحد أصدقائه ليبيت عنده وكان ينوي أن يعود في اليوم التالي لمنزله، وعاد والده ولم يجده وظل يبحث عنه في كل مكان دون جدوى، وانهارت والدته في البكاء كلما تأخر الوقت وهي تتذكر تهديد ابنها، وعندما انتصف الليل ذهب الأب إلى قسم شرطة السيدة زينب ليبلغ عن اختفاء ابنه ويطلب مساعدة القسم في البحث عنه.



ولكن كانت المفاجأة في قسم الشرطة حين أخبر الضابط والد كمال الشناوي بأنه تم العثور على جثة شاب بنفس عمر ابنه ومواصفاته دهسه الترام، ودعاه أن يذهب للمشرحة كي يتعرف على الجثة، وانهار الأب وذهب للمشرحة وهو يبكي، ونظر إلى جثة الشاب الذي يشبه ابنه ولا تظهر ملامحه وسقط وهو يصرخ: "هو كمال ابني".



وأشار كمال الشناوي إلى أن والده عاد للبيت محطماً ليخبر والدته بما حدث لابنها فانهارت الأم وعم الصراخ البيت واجتمع الأهل والجيران لمواساة الأسرة، ومع الساعات الأولى للصباح، ذهب بعض الأقارب لإنهاء إجراءات الدفن، وعرف زملاء كمال في المدرسة بخبر وفاته وبكوا ومعهم المدرسون والناظر، وفي غمرة حالة الحزن التي عمت المدرسة والشارع والعائلة دخل كمال الشناوي ومعه زميله الذي بات ليلته عنده إلى مدرسته وكانت مفاجأة للجميع، وحمله زملاؤه على أعناقهم وطافوا به المدرسة ثم ذهبوا به إلى منزله لتصيب الصدمة الجميع وهم يرون ابنهم الميت وقد عاد، وبكى والده واحتضنه بينما أغمى على والدته، ولم تصدق نفسها حين أفاقت ورأت ابنها أمامها، وانقلب الحزن إلى فرح وهلل الجميع.



وأكد كمال الشناوي أنه من يومها قرر ألا يشارك في أي مظاهرة وأن يتحول من الخطابة إلى التمثيل.