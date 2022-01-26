تايلور سويفت تدافع عن تاريخها في الغناء والتأليف

المصدر: دبي ـ فاتن صبح

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شغلت تايلور سويفت المغنية ومؤلفة الأغاني رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ردها العنيف على المؤلف الموسيقي دامون ألبارن الذي ذكر في حديث لموقع «نيويورك تايمز» أن سويفت لا تقوم بكتابة كلمات أغنياتها بنفسها.

وعبر «تويتر» جاء رد سويفت مدوياً بحسب تقرير لـ«هافنغتون بوست»، حيث غردت صاحبة الأعوام الـ32 قائلةً: «دامون ألبارن لقد كنت من أكبر معجبيك إلى أن رأيت ما رأيت». ووصفت كلامه بالمغلوط والمدمر.

ولم تمضِ ساعة واحدة على تغريدة سويفت حتى جاء رد ألبارن معتذراً وملقياً باللائمة على الصحيفة التي زعم أنها اقتطعت حديثه. وفي خطوة تحمل الكثير من التهكم أردفت سويفت تغريدتها الأولى العنيفة بأخرى تقول فيها: «بالمناسبة، لقد كنت من كتب هذه التغريدة شخصياً إن كنت تتساءل». يذكر أن سويفت تشتهر، بأنها منتجة لأغان تسرد تجارب من حياتها الشخصية وعلاقاتها.