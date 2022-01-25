بأمر إليزابيث.. صنف طعام ممنوع في القصور الملكية البريطانية

المصدر: البيان

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كشف رئيس طهاة ملكة بريطانيا السابق، عن طعام تكرهه إليزابيث الثانية، ومنعت تناوله في قصورها الملكية.

ونقلت صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية، عن دارين ماكغرادي، الذي عمل رئيس طهاة لفترة طويلة، لدى الملكة والأميرة الراحلة ديانا، قوله إن الملكة إليزابيث (95 عاماً)، أمرت بإزالة الثوم من قوائم الطعام في جميع قصورها.

وأضاف: "لم يدخل الثوم في مكونات أي طعام تناولته الملكة أبداً؛ لأنها تكره رائحته وطعمه".

كما كشف ماكغرادي عن طعام آخر لا تحبذه الملكة لكن بدرجة أقل، وهو البصل، قائلاً: "لم نقدم للملكة أي شيء مع الثوم، أو مع كثير من البصل، كما أنه يمنع علينا تقديم لحوم نادرة أو قليلة الطهي؛ لأنها كانت تحب اللحم مطهواً جيداً.. والملكة متشددة في هذا الشأن".