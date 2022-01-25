وفاة الفنان العراقي فلاح عبود

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفي اليوم الثلاثاء، الفنان العراقي فلاح عبود، داخل أحد مستشفيات بغداد، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

ونعت نقابة الفنانين العراقيين، عبر حسابها في موقع فيسبوك، الراحل عبود، الذي كان عضوا بالشعبة المسرحية في النقابة.

وكتبت النقابة في تدوينتها ”ببالغ الحزن والأسى.. تنعى نقابة الفنانين العراقيين الفنان فلاح عبود عضو الشعبة المسرحية في النقابة والذي وافته المنية فجر هذا اليوم، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملاءه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون“.

ولا يزال الزوجان اللذان لديهما 6 أطفال، متزوجين، رغم أن السلطان تزوج وطلق امرأتين أخريين في السنوات الماضية.

والأميرة فضيلة، هي نتاج زواجه بزوجته الثانية، مريم عبد العزيز.

وبحسب النقابة، شارك الفنان الراحل فلاح عبود بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية، منها: فيلم المنفذون عام 1987، ومسلسل السلطان والشاه عام 2017.

كما عمل عبود مديرًا للإنتاج في مسلسل رجل فوق الشبهات عام 2000، وانتخب أخيرًا لعضوية الشعبة المسرحية في نقابة الفنانين العراقيين.