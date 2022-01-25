شاروخان يشكر مصرياً على "جدعنته" مع سائحة هندية

المصدر: البيان

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قرر نجم بوليوود الهندي، شاروخان تقديم شكره وامتنانه لموطن مصري تصرف بنبل مع سائحة هندية (لأنها من بلد شاروخان)، وكافأ النجم الهندي المعجب المصري، وهو وكيل سفريات، بإرسال صور له تحمل إمضاءه، وكذلك مذكرة مكتوبة بخط يده، بعد أن قرر مساعدة أستاذة هندية تعاني مشاكل في الدفع "لأنها من بلد شاروخان"، بحسب قوله لها.

وقبل رأس السنة الجديدة مباشرة، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي قصة وكيل سفريات مصري قرر استثناء السائحة الهندية من مشاكل عدم الدفع؛ لأنها كانت من بلد شاروخان، إذ كانت تسعى لتحويل أموال له، ولكن واجهت مشاكل في الدفع، ليبلغها المعجب المصري أنه يثق بها وأنه سيجري الحجز لها، وسيجعلها تسدد في وقت لاحق، حسب موقع "سبوتنيك".

وفي يوم السبت الماضي، غردت السائحة الهندية، أشويني ديشباندي، عبر حسابها على "تويتر"، أن شاروخان علم بالواقعة، وقرر إرسال صورة موقعة ومذكرة تقدير مكتوبة بخط اليد لمعجبه المصري، وكذلك صور موقعة لابنته وابنة ديشباندي.

وفي الصور التي نشرتها أشويتي على "تويتر"، جاء في نص رسالة شاروخان إلى وكيل السفر المصري: "شكراً لك على لطفك مع مواطنتي الهندية، إنه لكرم كبير منك تصرفك، نرجو أن تتكاثر أرواحكم الطيبة".