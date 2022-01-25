ناصر القصبي يهاجم نتفليكس بعد فيلم "أصحاب ولا أعز"

المصدر: البيان

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هاجم الفنان السعودي، ناصر القصبي، شبكة "نتفليكس"، التي وصفها بالفاسدة المفسدة، وذلك في تغريدات له عن الفيلم المثير للجدل "أصحاب ولا أعز" الذي تعرضه الشبكة.

وقال القصبي في تغريدة: "نتفلكس فاسدة ومفسدة في تبنيها للمثلية، والتنازلات تبدأ بخطوة، والمواقف المايعة سترينا أفلامنا العربية والخليجية بالأربعينات والخمسينات من هذا القرن وهي تطفح بهذا الخلل الأخلاقي المشين، وستتصالح معه أجيالنا القادمة كحق إنساني مشروع، لذا وجب التحصين، فطرتنا البشرية مهددة".

وقبلها أطلق القصبي تغريدة عن فيلم "أصحاب ولا أعز"، قال فيها: "فيلم أصحاب ولا أعز في أصله إيطالي.. نُسخ بأكثر من لغة، وفي نسخته العربية أحدث جدلاً.. الفيلم لطيف في حواراته و إخراجه، إلا أنه.. (وله السبق).. يطرح المثلية في محور لافت، وصناعُه يعرفون أن هذا سيكون مثيراً ومسوقاً أيضاً".