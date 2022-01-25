شقيقة مايكل جاكسون تسخر من محمد رمضان.. والأخير يرد

المصدر: البيان

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رد الفنان المصري محمد رمضان، على الفنانة لاتويا جاكسون، شقيقة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، بعد نشرها مقطع فيديو للحظة سقوطه على المسرح، معلقة: "المرور بهذا الأسبوع يشبه هذا".

وأعاد رمضان نشر فيديو سقوطه عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، وعلّق: "ياريت تبلغوا أخت مايكل جاكسون أن الدرس من الفيديو ده أن كل الناس ممكن تقع بس مش كل الناس بتعرف تقوم تاني، وماتنسوش (باي باي ثانوية) قريباً.. ثقة في الله نجاح".

وكانت لاتويا جاكسون، شقيقة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، نشرت مقطع فيديو للحظة سقوط الفنان محمد رمضان على المسرح، وعلّقت عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "المضي في هذا الأسبوع يُشبه ذلك".

كما رد رمضان على حساب لاتويا جاكسون، معلّقاً بالإنجليزية: "كل شخص معرّض للوقوع، لكن ليس بمقدور الجميع الوقوف مجدّداً والإمساك بزمام الأمور".

وسقط الفنان محمد رمضان، أمام جمهوره، في نوفمبر 2020، وهو في طريقه لاستلام جائزة تكريمه من مهرجان "ضيافة"، في دبي.