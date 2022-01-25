حقيقة طرد منى زكي من نقابة الممثلين المصريين

المصدر: البيان

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كشفت نقابة المهن التمثيلية في مصر، حقيقة طرد منى زكي من النقابة، على خلفية الجدل الكبير الذي أُثير حول فيلمها الاخير .

وقال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في مداخلة هاتفية تلفزيونية: إن هذا تمثيل، منى زكي فعلت كل ذلك لأنه طلب منها فعليا.

ونفى أن يكون هناك اتجاه داخل النقابة لمعاقبة منى زكي وإياد نصار، مؤكدا أنه«لو حدث ذلك سيكون هناك جريمة علنية لمعاقبة فنان أدى دوره ببراعة».

وكانت نقابة الممثلين المصريين، قد أصدرا أمس الاثنين، بيانا للتعقيب على أزمة فيلم«أصحاب ولا أعز»، ‏والهجوم الذي تتعرض له بطلته، منى زكي، بسبب بعض مشاهدها فيه.‏

وأكدت النقابة، أنها«ستدعم أحد عضواتها، منى زكي، حال محاولة البعض اتخاذ أي إجراء من أي نوع كان تجاهها، مضيفة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب معنوية لأي فنان مصري أو النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه».

وأثار فيلم«أصحاب ولا أعز» موجة واسعة من الجدل الواسع منذ بداية عرضه على منصة «نيتفلكس»الرقمية الأسبوع الماضي، بسبب احتوائه على مشاهد وألفاظ رآها العديد من المشاهدين أنها غير لائقه ولا تتناسب قيم المجتمع الشرقية.

ويشارك في بطولة الفيلم الفنان الأردني، إياد نصار، والمخرجة اللبنانية، نادين لبكي، وهو نسخة عربية من الفيلم الإيطالي الذي تم تصويره بأكثر من دولة«غرباء بالكامل».

من جهتها نشرت الفنانة المصرية منى زكي، صورة عبر خاصية القصص القصيرة بموقع انستغرام، تمنت فيها ألا يجعلها الله ثقيلة على قلب أحد، وأن يبعدها عمن يتمنى بعدها ومن يؤذيها.

وجاء نص الدعاء على النحو التالي: "اللهم امنحنا في هذا اليوم من رحمتك وفضلك ما تسعد به قلوبنا وتشرح به صدورنا وتيسر به دروبنا وتنفس به كروبنا وتغفر به ذنوبنا يا رب العالمين".

وأضافت: "يا رب لا تجعلني ثقيلا على قلب أحد وابعدني عن من يتمنى بعدي ومن يؤذيني، ولا يتمنى الخير لي ولو كان أحب عبادك لقلبي".

ونشرت منى أيضا صورة بها عدة نصائح يفعلها الأشخاص الأقوياء ذهنيا كالتالي: "تخطي الأمور وعدم إضاعة الوقت في الشعور بالأسف على الحال، تقبل التغيير والترحيب بالتحديات، والحفاظ على السعادة وعدم إضاعة الطاقة في أمور لا يمكن التحكم بها، والتحلي بالطيبة والحياد وعدم الخوف من التعبير عن الرأي، وخوض المخاطرات المحسوبة، والاحتفال بنجاح الآخرين، وعدم الشعور بالغضب تجاه ذلك النجاح".

جدير بالذكر أن منصة نتفليكس طرحت في 20 يناير الجاري أحدث أعمال الفنانة منى زكي، ويحمل الفيلم اسم "أصحاب ولا أعز" وأثار جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما حاز على العديد من الإشادات النقدية من جمهور وفنانين حرصوا على دعم من شاركوا في الفيلم ضد الانتقادات والهجوم.